Jeito Moleque será uma das atrações da Feijuca dos Monges que ocorre neste sábado, no Floridiana Tênis Clube

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 23 a 29 de agosto. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA (23)

SEXTOU COM JEITO – A partir das 19 horas, no Restaurante do Grupo Ginástico, o grupo Jeito Simples agita a noite dos presentes. Entrada pela Rua 3, 940, no Centro. Mulheres não pagam e homens o valor é de R$15,00. Mais informações pelo telefone (19) 97106-6576.

SEGREDOS DE MAFÊ – Duo Floreio faz show com entrada gratuita no Segredos de Mafê, n Avenida 38-A, 1008, na Vila Alemã. Reservas pelo telefone (19) 99819-7538.

FESTA DA COXINHA E DO CHOPP – A segunda edição da Festa da Coxinha e do Chopp acontece neste final de semana, no entorno do Casarão do Turismo, na Rua do Porto, em Piracicaba. Com apoio da Prefeitura, o evento – com entrada gratuita – faz parte da programação que celebra os 257 anos de Piracicaba. A renda será revertida ao Centro de Apoio à Prevenção ao Câncer, Doenças Degenerativas e Deficiências Sociais Multiníveis. A festa começa às 18h na quinta-feira, 22/08; na sexta-feira, 23/08, o evento abre ao público também às 18h, No sábado, 24/08, e no domingo, 25/08, a festa começa às 10h e vai oferecer 20 sabores, além das coxinhas doces e outros produtos alimentícios.

TEATRO – Montagem cênica que mescla circo-teatro e a comédia de costumes, o espetáculo Quem Prospera Sempre Alcança inicia turnê nacional neste mês de agosto e a primeira cidade a receber a peça será Piracicaba. Serão quatro apresentações na cidade entre os dias 23 e 25 de agosto, todas gratuitas, com interpretação em libras e folders em braile. Nesta sexta-feira, dia 23, serão duas apresentações na Escola Estadual Jeronimo Gallo, em dois horários, às 9h30 e às 15h. No sábado, dia 24, a encenação acontecerá no Parque da Rua do Porto, às 10h. Para encerrar a programação, no domingo, dia 25, às 16h, o espetáculo será encenado no Parque Engenho Central de Piracicaba, dentro do Espaço bem- vindo ao Engenho.

EXPOSIÇÃO – A circulação da exposição de fotografia SORORITAS, contemplada através do Edital do ProAC 2023, tem sua exibição no Centro Cultural “Isidoro Demarchi”, localizado na Rua 1, em Santa Gertrudes. A visitação é grátis e ficará em cartaz até o dia 27 de agosto. O projeto originou-se do musical-manifesto criado pelas mulheres do grupo de dança e música Shaman Tribal da cidade de Piracicaba, onde as artistas, de maneira poética e subjetiva, estampam as mulheres de maneira empoderadas, reverenciando suas ancestralidades, suas histórias de luta para conquistar maiores espaços sob o cerceamento, violência e opressão do patriarcado, trazendo através desse trabalho inspiração para a exposição de arte visual -fotografia e do bordado feito à mão pelas artistas Jana Cunha e Júlia Momesso.

CHOPP E CIA – Lu e Koiti agitam a noite de sexta-feira, a partir das 19 horas, em uma das esquinas mais animadas de Rio Claro, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.

MERCADÃO – Tem Vitão Acústicos, tocando brasilidades, a partir das 19 horas desta sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro.

SÁBADO (24)

GRASIFS – Pagode do JF acontece a partir das 19h30, com participação de Claudia Fiorio e Pagode Santo Dia, na quadra da escola de samba Grasifs – Voz do Morro. Convites antecipados custam R$10,00 e a chave pix é (19) 99946-4465. Comprovante deve ser enviado para o mesmo número de telefone.

SDD CIDADE NOVA – Sábado, a partir das 19 horas, tem Renan e Renanzinho, animando a noite dos presentes no Sdd Cidade Nova, localizado na Rua 1, 1542, no Centro de Rio Claro.

FEIJUCA DOS MONGES – Atenção, feijuqueiros de Rio Claro e região! Evento com open feijuca, muita animação, atrações incríveis e diversão garantida acontece neste sábado, das 14h à meia-noite, no Floridiana Tênis Clube, localizado na Avenida 1JF, 400, no Jardim Floridiana. A animação fica por conta de DJ Kid, Léo Giacomini, Pago10, Bruninho e Davi e Jeito Moleque. Mais informações pelo site feijucadosmonges.com.br.

CHOPP E CIA – Banda Atemporal faz show a partir das 20 horas no Chopp e Cia, neste sábado, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro da cidade.

MERCADÃO – A dupla Viber anima o início da tarde de sábado, a partir das 14h30, no Mercado Municipal de Rio Claro e a partir das 18h30, Gabriel e Ricardo, tocando o melhor do sertanejo, na Rua 8, 1345, no Centro.

CANTO MADURO 60 + – Concurso de canto para homens e mulheres 60+ acontece em duas etapas: a seletiva será dia 24 de agosto e a final no dia 4 de outubro. O local das apresentações é na Sociedade Philarmônica Rio-clarense, na Rua 5, 938, a partir das 19h30. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de agosto, com envio da foto do RG, foto do comprovante de endereço de Rio Claro e trecho da música cantata pelo candidato, sem acompanhamento – a capella, numa duração de 40 até 60 segundos, para o celular (19) 99790-2520. A efetivação da inscrição é no Solar das Artes, na Rua 3, 727, no Centro e o valor é um pacote de fraldas geriátricas.

DOMINGO (25)

SERESTA – O Grêmio dos Seresteiros de Rio Claro apresenta o especial Dalva de Oliveira, com Luciene Narciso, a partir das 11 horas, na Sociedade Philarmônica Rio-clarense, localizada na Rua 5, 938, no Centro da cidade.

VILA DO CHOPP – Aniversário da Vila do Chopp acontece no domingo, com diversas atrações musicais. Serão dez horas de festa com Julio Neri, União de Amigos, Jeito Simples, Kalzo e Aroeira. Na Avenida 42, 222, atrás do Lago Azul.

DOMINGO RETRÔ – Evento acontece no Lago Azul, próximo a torre Eiffel, com entrada pela Avenida 32. Haverá exposição de carros antigos, shows com Banda União dos Artistas Ferroviários e Banda Street Jazz, food trucks e muita música de qualidade, das 8 às 14 horas.

SDD CIDADE NOVA – Banda Sócius é quem anima o início da noite de domingo, no Sdd Cidade Nova, localizado na Rua 1, 1542, no Centro, a partir das 18 horas.

VETERANOS – A Sociedade Beneficente Cultural Dançante Veteranos de Rio Claro apresenta neste domingo, a partir das 15 horas, banda Santa Fé. Na Avenida 8,979 com a Rua 10, no bairro Santa Cruz.

CHOPP E CIA – Domingo de Viola com Paula Mally, a partir das 19 horas, no domingo, no Chopp e Cia, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

MERCADÃO – Madera Morena, com o melhor do pop rock, a partir das 12h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro.

QUINTA (29)

SAMBA – Quinta na Passarela acontece no dia 29 de agosto, a partir das 19 horas, na Avenida Brasil com Avenida 64-A, no Jardim Floridiana. Quem agita a noite é o Grupo Pura Art, com participação dos integrantes do Grupo Aroeira. Haverá food trucks, espaço kids e encontro de patinadores.

DANÇA – Tem dança circular todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, na Sociedade Italiana de Rio Claro e dança de salão todas as quintas, no mesmo horário. Na Rua 4, 1334, entre avenidas 4 e 6, no Centro. Informações pelo telefone (19) 3524-3022.