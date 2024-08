Espetáculo gratuito é atração no Sesi de Rio Claro

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 09 a 11 de agosto. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (09)

SANTA – Aniversário de Santa Gertrudes segue com a Noite Gospel com show de Elaine Martins, no Pátio da Aspacer, a partir das 19 horas, com entrada gratuita. A praça de alimentação já estará funcionando.

Show de Elaine Martins é atração nesta sexta-feira

PINGA ÓLEO – A Família Pinga Óleo realiza o Encontro Noturno da Feira do Agricultor, a partir das 18 horas, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã. Espaço familiar, com praça de alimentação e DJ Kamaraum confirmado. Haverá também feira de artesanato.

GINÁSTICO – Sextou com Jeito Simples no Restaurante do Ginástico, nesta sexta, a partir das 19 horas. Para mulheres, a entrada é free e para homens, o valor é de R$ 15,00. Na Rua 3, 940, no Centro, em frente à Prefeitura de Rio Claro.

GRASIFS – Botequim Especial Dia dos Pais acontece na quadra da Escola de Samba Grasifs – Voz do Morro, a partir das 19h30, com DJ Roo e projeto Pura Art – Samba e Carnaval. Haverá caldos grátis. Na Avenida 19, 1563, no bairro Consolação, em Rio Claro.

CHOPP E CIA – Tem Acusticanos a partir das 19 horas desta sexta-feira em uma das esquinas mais baladas de Rio Claro, o Chopp e Cia, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

SESI – Com três apresentações marcadas, o espetáculo ‘Riso’ chega ao Teatro do Sesi Rio Claro (foto em destaque) para entregar uma peça onde Cinco pessoas habitam e povoam o espaço construindo percursos e criando encontros em uma dramaturgia de intensidades. As apresentações, que têm a dança como gênero, acontecem na sexta-feira, 09/08, e no sábado, 10/08, ambas às 20h, e no domingo, 11/08, às 18h (nessa sessão, haverá audiodescrição). A entrada é gratuita e para reservar ingressos, basta acessar a plataforma Meu Sesi (www.sesisp.org.br/eventos), realizar o cadastro e selecionar a unidade Rio Claro. O Sesi Rio Claro fica na Av. M 29, 441 – Jardim Floridiana, em Rio Claro.

PIRACICABA – A Cia. de Teatro Tragatralha apresenta, nos dias 9 e 10/08, sempre às 20h, o espetáculo Cordel do Mistério de Caiatú, na Sala 2 do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, na cidade de Piracicaba. Com entrada gratuita, a encenação terá acessibilidade com linguagem em libras. Neste sábado, a Cia. de Teatro Tragatralha ainda promove a oficina Vivência e Processo Criativo do Ator em Cena, a partir das 14h, na mesma Sala 2. Rua Gomes Carneiro, 1212. Entrada gratuita. Informações: 3403-2600.

BOM JESUS – Quermesse em homenagem ao padroeiro da paróquia nesta sexta-feira (09) e sábado (10) a partir das 19h30. Na Via da Saudade, no Consolação.

SÁBADO (10)

FEIRA PET – Neste sábado, acontece na Pets, na Rua 14 em Rio Claro, das 10h às 12h30, encontro de adoção de gatos e cachorros. O evento está sendo organizado pela ONG Anjos de Focinho e UPARC.

Feira acontece na Pets, localizada na Rua 14 em Rio Claro, das 10h às 12h30

LANÇAMENTO – Acontece o lançamento áudio visual do Caldeirão do União de Amigos no sábado, a partir das 17h30, na quadra da Escola de Samba UVA, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã. Haverá música ao vivo com Julio Neri, Tem Fuzuê, Jeito Simples, Paula Mally, Aroeira e Nego Dylan.

ROCK – O Festival Rock in Chopp acontece neste sábado, a partir das 16 horas, com as bandas Los Corleones, Legião Cover e Playmohits 80, com entrada franca. Haverá gastronomia diversificada e oito variedade de chopp, na Avenida 42, 222, atrás do Lago Azul.

REVOADA – Frajolas Vadios tocam na casa de cultura Revoada, a partir 19 horas, na Avenida 22-A, 950, no bairro Bela Vista. Informações pelo telefone (19) 98772-4166.

CHOPP E CIA – Bloco do Coreto com Pago10, a partir das 19 horas, esquentando os tamboris para o Carnaval 2025. Na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro.

SHOPPING – O Shopping Rio Claro, em parceria com a Clínica Materno Infantil Olifant, promove diversas ações em alusão à Semana Mundial de Aleitamento Materno 2024 nos dias 10 e 17 de agosto. Para este sábado as atividades são: Yoga Mãe e Bebê, a partir das 10 horas, com o intuito de promover o bem-estar físico e emocional de mães e bebês por meio da prática de yoga, com a facilitadora Karina Bassani; Shantala, a partir das 16h30, com Magestar e o objetivo é ensinar a técnica de massagem Shantala, promovendo o vínculo afetivo entre mãe e bebê e proporcionando relaxamento e bem-estar; Encontro com fisioterapeuta obstétrica será às 13h30, com Dra. Rafaela Cardoso, promovendo o relaxamento e bem-estar das mães a partir de exercícios específicos, preparando-as para o pré-natal coletivo e pré-natal coletivo, às 14 horas, com Dra. Lais Gonzales, ginecologista e obstetra, e Doulas Magestar, com o objetivo de oferecer orientações e informações sobre cuidados pré-natais, destacando a importância da amamentação desde o pré-natal até os primeiros anos de vida.

FESTIVAL DE PIPA – Evento realizado pelo Colégio Claretiano acontece no Clube de Campo de Rio Claro, neste sábado, a partir das 9 horas. Podem participar estudantes do 5º ao 9º anos do Ensino Fundamental do Colégio Claretiano, familiares ou associados do CCRC. Haverá premiação para as categorias: pipa mais bonita, pipa maior e pipa mais engenhosa. As inscrições são pelo link: https://encurtador.com.br/X53Wm

EMBAIXADORES DO SAMBA – Lançamento do Tema Enredo 2025 da Embaixadores do Samba acontece neste sábado, a partir das 19 horas, na Sociedade Philarmônica de Rio Claro, localizada na Rua 5 esquina com Avenida 5, no Centro da cidade. Além da bateria Guerreiros de Jorge. haverá show com Grupo Aroeira, com entrada gratuita.

Embaixadores do Samba

DOMINGO (11)

SANTA – Missa em Ação de Graças aos 76 anos de emancipação-político administrativa de Santa Gertrudes, na Igreja Matriz, na Paróquia de São Joaquim, no Centro da cidade.

SANTA II – Tarde do Samba com os grupos: Puro Lance, Um Bem a Mais, Nego Dylan e Batucada Boa, a partir das 15 horas, no Pátio da Aspacer. E a partir das 19 horas, show com o grupo Molejo.

SOCIEDADE ITALIANA – Acontece neste domingo, a partir das 12 horas, na Sociedade Italiana de Rio Claro, na Rua 4, 1334, com avenidas 4 e 6, no Centro, o 1º Almoço de Dia dos Pais. Para sócio o valor é de R$80,00 e não-sócio R$100,00. Amauri e Banda agitam o evento, onde estão inclusos o almoço, sobremesa e bebida (chopp, refrigerante e água). Informações sobre venda de adesões pelo telefone (19) 3524-3022.

GRÊMIO – Tem Da Sogra Feijoada neste domingo, a partir das 12 horas, no Grêmio da Bela Vista. O evento conta com show de Samba D’Aninha. Informações sobre ingressos, diretamente no clube, na Rua 9, 1569, no bairro Santa Cruz, em Rio Claro. Evento celebra também os 128 anos da instituição.

VETERANOS – Baile de Dia dos Pais acontece com Duo Crystal – Andréa e Raphael, a partir das 15 horas, na sociedade Veteranos de Rio Claro, localizada na Avenida 8, 979, no Centro de Rio Claro. Haverá sorteio de brindes.

VILA DO CHOPP – Domingo tem Kalzô e Tem Fuzuê a partir das 16 horas, na Vila do Chopp, na Avenida 42, 222, na Vila Operária. Ingressos pelo site Byma.

MUSTABAR – Domingo tem 80 Rock a partir das 12h30, no Mustabar, no Clube de Campo de Rio Claro, localizado na Rodovia Fausto Santomauro, no quilômetro 3, em Rio Claro.

CHOPP E CIA – Domingo de Viola acontece a partir das 19 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

PIZZAS – Venda de pizzas para reforma do novo espaço que abrigará o Projeto do Guii acontece na cidade. A entrega acontece no dia 17 e é possível comprar pelo telefone (19) 99664-0325, com Raquel. São diversos sabores: muçarela, calabresa, portuguesa, americana e frango com requeijão. Ajude esta causa!

SAMBA ROCK E GAFIEIRA – Tem samba rock a partir das 19 horas e gafieira a partir das 20 horas, todas as terças-feiras, na Rua 13BE, 11, no Bairro do Estádio, em Rio Claro. Mais informações pelo telefone (19) 98207-7713.