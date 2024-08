O Shopping Rio Claro recebe no dia 31 de agosto a 12ª edição do Campeonato Claretiano de Carrinho de Rolimã. O campeonato é destinado aos alunos do 9º ano do Ensino Médio do colégio, e acontece no estacionamento alternativo Leste no período das 8h às 13h.

Esse tradicional campeonato reúne estudantes e suas famílias em uma competição que vai além das pistas. A iniciativa visa promover o pensamento crítico, a resolução de problemas e a criatividade, além de estimular a inovação e a colaboração em equipe. O evento também é uma excelente oportunidade para fomentar o espírito esportivo e despertar o interesse pela ciência e tecnologia, tudo isso enquanto resgata a diversão de uma brincadeira clássica.

“O carrinho de rolimã se popularizou no Brasil nas décadas de 1950 e 1960, e consiste em descer ladeiras em um veículo sem motor movido apenas pela força da gravidade. Essa característica torna a brincadeira muito divertida, além de cada carrinho ser construído de acordo com a imaginação e criatividade do construtor. As disputas envolvem velocidade, adrenalina e encontro com familiares e amigos, o que deixa o campeonato ainda mais animado”, afirma Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.